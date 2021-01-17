Анна Хилькевич показала подросших дочерей-красавиц

Красотки сфотографировались в домашних аутфитах: в уютных махровых халатиках и в резиновых тапочках.

Публикацию Анна посвятила мужчинам. В посте она обратилась к ним и призвала их не скрывать свои эмоции, чувства и переживания. Актриса считает, что каждый человек имеет права на выражение своих чувств, вне зависимости от гендерной принадлежности. А мы в этом с радостью поддерживаем мудрую телезвезду.

К слову, недавно мы писали, что молодая мамочка поделилась с пользователями Сети советами по воспитанию детей. Звезда призналась, что всегда идет навстречу своим детям, даже если они шалят и делают что-то необычное.