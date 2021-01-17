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Анна Хилькевич показала подросших дочерей-красавиц

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Анна Хилькевич, селфи

Фото: @annakhilkevich / Instagram

Актриса сериала «Универ» и ее супруг Артур Волков растят двух замечательных дочек. Старшую Арианну актриса родила в 2015 году, а младшую Марию — в 2018.

Знаменитая блондинка активно ведет социальные сети и на своей страничке часто показывает забавные и трогательные видео и фотографии с детьми. Кроме того, Анна рассказывает своим подписчикам и о трудностях материнства и проблемах, которые встречаются в их семье на пути воспитания малышек. Так и сегодня знаменитая мамочка опубликовала снимки с подросшими очаровательными дочками.

Красотки сфотографировались в домашних аутфитах: в уютных махровых халатиках и в резиновых тапочках.

Публикацию Анна посвятила мужчинам. В посте она обратилась к ним и призвала их не скрывать свои эмоции, чувства и переживания. Актриса считает, что каждый человек имеет права на выражение своих чувств, вне зависимости от гендерной принадлежности. А мы в этом с радостью поддерживаем мудрую телезвезду.

К слову, недавно мы писали, что молодая мамочка поделилась с пользователями Сети советами по воспитанию детей. Звезда призналась, что всегда идет навстречу своим детям, даже если они шалят и делают что-то необычное.

Фото: @annakhilkevich/ Instagram

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