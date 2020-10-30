В обертке и короне: Анна Хилькевич показала, как отметила день рождения

«Бабуля Аннушка, ты ли это?», «На себя даже не похожа(», «Сколько пластика который придется выкинуть!», «Анечка, ты потрясающая», « Искренне желаю всего самого наилучшего!!!», «Вы очень красивая и приятная девушка! Прекрасная мама и жена! Желаю вам и вашей семье только всего самого доброго и хорошего!», — пишут ей подписчики.

На днях актрисе исполнилось 34 года, хотя и сама Анна, и кое-кто из гостей успел поиронизировать над возрастом. Например, приглашенный на праздник Дмитрий Шепелев, бывший муж Жанны Фриске, в своем Instagram написал, что едет на вечеринку к Хилькевич, ей 41.

Дома Анну трогательно поздравили ее дочки, которые преподнесли ей самодельный поздравительный плакат.