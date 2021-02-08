Анита Цой узнала о смерти отца через месяц после его кончины

Как рассказала 50-летняя звезда в эфире передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1» Сергей Ким ушел из семьи, когда ей было всего два года. С тех пор общение отца с дочерью прервалось. Спустя годы Анита Цой пыталась наладить общение с папой, но все ее старания оказались тщетными. Несмотря на уход, он остался главным мужчиной в жизни мамы артистки, именно поэтому Анита до сих пор не может сообщить родительнице о печальной новости.

О трагедии звезд сообщила ее двоюродная сестра: «Она услышала об этом где-то в корейской общине, его родственники мне ничего не сказали. Не знаю до сих пор, что послужило причиной его смерти. Мне всегда хотелось доказать отцу, который находился где-то далеко, что я могу подняться. Когда новость о его кончине подтвердилась, доказывать стало некому... В последний раз мы виделись с ним на одной из телевизионных программ. А в последний раз разговаривали, когда он оказался в больнице из-за проблем с сердцем, я хотела помочь ему. Я позвонила врачу, а он передал, что меня не хотят ни слышать, ни видеть... Я все-таки дозвонилась до папы, а он попросил оставить его в покое».