«Помолилась за всех»: Анита Цой записала трогательное поздравление с Рождеством в храме

Подписчики артистки также пожелали ей добра в этот день. «Любви и вдохновения! Мира и радости», — написали они. «Спасибо за ваши молитвы за нас», — поблагодарили поклонники. «Пусть в вашей жизни горит яркий огонек надежды и удачи», — написали Аните. «Пусть у каждого произойдет одно маленькое чудо», — уточнили в комментариях.

«Желаю добра, здоровья, любви и исполнения желаний», — добавили юзеры. «Спасибо, Аниточка, за твое доброе сердечко», — написали под постом. «Пусть на душе будет тишь да благодать, а в сердце — радость и любовь. Желаю приятных рождественских встреч, добрых улыбок близких, волшебных мгновений этого праздника», — отметили фанаты. «Мира, добра и благополучия, любимка», — признались певице.

Ранее Анита Цой раскрыла секрет своего быстрого похудения. Благодаря диете, которой придерживается артистка, за три месяца ей удалось сбросить 12 килограммов.