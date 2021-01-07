«Помолилась за всех»: Анита Цой записала трогательное поздравление с Рождеством в храме
Фото: instagram.com/anitatsoy
Исполнительница в светлый праздник посетила богослужение. Она записала видео в храме. На кадрах Анита в маске говорит: «Дорогие мои, поздравляю вас с Рождеством. Сегодня чудный праздник. Помолитесь за себя, за своих близких. Пожелайте всем мира, счастья, добра. Простите всех, на кого вы держите обиду. Потому что именно в этот день творятся чудеса. Я тоже сейчас только что из церкви. Помолилась за всех. Попросила за всех. Да будет нам мир, здоровье и счастье. С праздником, мои любимые!».
Подписчики артистки также пожелали ей добра в этот день. «Любви и вдохновения! Мира и радости», — написали они. «Спасибо за ваши молитвы за нас», — поблагодарили поклонники. «Пусть в вашей жизни горит яркий огонек надежды и удачи», — написали Аните. «Пусть у каждого произойдет одно маленькое чудо», — уточнили в комментариях.
«Желаю добра, здоровья, любви и исполнения желаний», — добавили юзеры. «Спасибо, Аниточка, за твое доброе сердечко», — написали под постом. «Пусть на душе будет тишь да благодать, а в сердце — радость и любовь. Желаю приятных рождественских встреч, добрых улыбок близких, волшебных мгновений этого праздника», — отметили фанаты. «Мира, добра и благополучия, любимка», — признались певице.
Ранее Анита Цой раскрыла секрет своего быстрого похудения. Благодаря диете, которой придерживается артистка, за три месяца ей удалось сбросить 12 килограммов.
Фото: Instagram/@anitatsoy
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