Анита Цой нуждается в операции после коронавируса

В прошлом годы артистка переболела коронавирусом. Как и у многих, болезнь у Аниты не прошла бесследно. Звезда призналась, что ей требуется операция, на которую она в ближайшее время отправится заграницу. «Майские праздники я хотела провести с шашлыками, с друзьями, с огородом, но у меня ничего не получится. Вследствие постковидного синдрома у меня заморожено плечо. И разные врачи разных стран подтвердили, что ухудшение все-таки произошло. Поэтому я приложу все усилия, чтобы восстановиться», — рассказала Цой.

Как оказалось, у знаменитости вообще не двигалась рука, поэтому выступать на сцене ей приходилось под действием сильных обезболивающих препаратов.

К слову, о госпитализации Аниты Цой стало известно 30 июня. Пресс-секретарь артистки Анна Кружель подчеркивала, что певица соблюдала все меры предосторожности и ответственно относилась к режиму самоизоляции. Исполнительница долгое время провела в больнице, а утром субботы, 11 июля, сообщила, что выздоровела: «Мой мазочек на COVID оказался отрицательным, то есть я теперь не заразная, могу скоро поехать домой». Артистка отметила, что ей еще предстоит пройти КТ грудной клетки, и лишь после этого ее выпишут домой. «Отрицательный анализ! Ура!!!» – подписала Цой видео из больничной палаты.