Ани Лорак дала достойный ответ критикам ее откровенных костюмов и внешности

Сегодня популярная певица Ани Лорак побывала в прямом эфире «ОК на связи!» и ответила на самые популярные вопросы фанатов. В частности, она объяснила, как относится к критике, даже самой жесткой и необоснованной.

В Сети артистка часто встречает не самые приятные комментарии о своих образах и внешности: «Тебе челка не идет. Ты что себе придумала? Это плохо. Сними платье. Что ты надела? Зачем ты эту длину одела? Это некрасиво. Это старомодно. Зачем ты зачесала эти волосы, это ужас-ужас», — цитирует Лорак.

«Критику я воспринимаю, во-первых, с благодарностью. Во-первых, люди неравнодушны ко мне, это уже приятно. То есть представляете, человек пошел, потратил свое время. Это же надо сидеть, даже злость какую-то — "Чтобы ты, там, некрасивая уродина, все" — это же пишет человек, нажимает кнопки, дает мне свое время, дарит жизненное. Ну как я могу... я ему только благодарна, потому что получается, своей жизни время он уделяет мне. Поэтому только спасибо всем. Пожалуйста, будьте, пишите все, что хотите, пожалуйста. Только будьте. Потому что вот важно очень понимать, что для артиста есть две энергии: кто-то любит, кто-то хвалит, кто-то не хвалит, кто-то, наоборот, критикует, это говорит о том, что ты правильно движешься, что ты делаешь что-то. А вот когда вообще ничего — вот это страшно. Все, раз — тишина. Самое страшное, когда есть равнодушие», — считает певица.