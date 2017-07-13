Певица впервые за долгое время сменила имидж

Ани Лорак редко проводит эксперименты со своей внешностью. Певица уже много лет следует выбранному стилю, но это не помешало ей сменить прическу. Некоторое время назад Ани впервые появилась на публике с длинной густой прямой челкой.

Поклонники артистки приняли на ура бьюти-трансформацию любимицы: «Очень классная Каролина! Новый образ просто супер!», «Красотка», «Каролиночка💝, Вы действительно всегда на стиле🌟 Ваши фото настолько красивые, что я каждый раз смотрю еа них и не могу насмотрется», «На Афродиту похожа». Некоторые фолловеры заметили сходство с Аллой Пугачевой, которая длительное время также предпочитает прически с прямой челкой.