Новый снимок в блоге популярной певицы вызвал шквал критики.

39-летняя Ани Лорак гордится спортивной фигурой и при возможности демонстрирует стальной пресс и идеальную растяжку. Сейчас певица находится на гастролях в Германии и в своем Instagram анонсирует концерты откровенными снимками. Так, артистка рассказала о грядущем концерте в Гамбурге, опубликовав снимок в черном боди, подчеркнувшем ее тонкую талию и пышный бюст.

Однако многие подписчики не оценили «горячий» кадр: «Но фото не самое лучшее, что-то со скулами немного неправильно вышло на фото», «Господи, что со ртом и губами? Кошмар», «Скажу честно не-очень))))))) ты можешь лучше 😃(скули затянули слишком)», «Каролина, что с Вашим ртом случилось? Или это ретушь такая? В жизни Вы намного красивее», «Такое чувство, что это не наша Каролина!!!!!!», «Да всё круто только улыбка как у клоуна ...что вы делаете с собой женщины?»

Напомним, концертные наряды Ани Лорак также часто вызывают критику. Например, один из сценических аутфитов поклонники назвали «нарядом инопланетянина».

Фото: Instagram