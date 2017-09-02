Новый сценический образ популярной певицы вызвал бурю обсуждений

Ани Лорак всегда придерживалась романтического стиля в одежде. В сценическом гардеробе популярной певицы множество платьев, однако, последний аутфит для выступлений вызвал недоумение поклонников.

В Instagram певицы появились кадры, сделанные в Латвии за кулисами сцены, где прошло последнее выступление Лорак. Ани позирует в щедро усыпанном блестками костюме из топа с длинными рукавами и шортов. Кроме того, на певице надеты колготки в стразах.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Сен 2 2017 в 11:51 PDT

Многие поклонники певицы не оценили выбор наряда: «ого!!! вот это наряд! Киркоров позавидовал бы!», «В блестках перебор. Ноги могли и не сверкать,притом, на таких ходулях», «Как то не очень уляписто, стиль Маши Распутиной», «Ужасный наряд, Ани!!!», «Безвкусица , к сожалению ... попытка подражать Джей Ло ?», «Колготки лишние», «Очень грубый костюм для миниатюрной Ани», «Не идёт такой наряд,выглядите ниже и толстее чем есть», «Слишком много страз🤦🏻♀️Колготки лучше бы телесные», « Но....эти брючки не удачно....», «называется ...все красивое надену сразу)))».

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Сен 2 2017 в 2:54 PDT

Напомним, не так давно Ани Лорак сменила стрижку. Певица, предпочитающая распущенные длинные волосы, сделала челку. Многие подписчики сравнили Ани с Аллой Пугачевой, которая длительное время носит прямую челку.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)