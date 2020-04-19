49-летняя Анастасия Заворотнюк идет на поправку?
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Фото: Instagram
О проблемах со здоровьем главной «прекрасной няни» страны Анастасии Заворотнюк заговорили в прошлом году, когда актриса пропала со радаров светской хроники. Известно, что звезда борется с тяжелым заболеванием, однако родные и близкие предпочитают не комментировать ее состояние.
На днях Анастасия праздновала день рождения и впервые вышла на связь с поклонниками — в Instagram появились комментарии от ее имени и, впоследствии, поздравление имениннице Татьяне Навке. А 19 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось. По информации источника, актриса пошла на поправку и теперь ее регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. «Ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно», — уточняет Mash. Рядом с актрисой постоянно находится ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Напомним, недавно дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась подписчикам в Instagram, что верит, что с ее мамой произойдет чудо, и она поправится.
Больше об Анастасии Заворотнюк вы прочтете здесь.
Фото: Instagram, Globallookpress, Starface
Видео: YouTube/Телеканал 360
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