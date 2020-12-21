Анастасия Волочкова устроила фотосессию с авоськой на голове

Ранее в интервью Анастасия Волочкова рассказывала, что живет так, как ей нравится. Она уверена, что поток грязи и непонимания на нее льется из-за того, что многие не могут позволить себе жить на подобном уровне. «Если вам что-то не нравится, просто не смотрите», — резюмировала она.

Анастасия Волочкова не перестает удивлять и интриговать публику. В ее жизни постоянно происходят события, от которых она либо невероятно счастлива, либо плачет. Так, она рассказывала, что один из бывших любовников требовал с нее 130 тысяч рублей и из-за него ее жизнь чуть не пошла под откос. После она высказывалась о скорой свадьбе бывшего сожителя Игоря Вдовина, от которого родила дочь Ариадну (она живет с отцом). Его Волочкова назвала альфонсом, который испортил ей лучшие годы.

Сейчас Анастасия, по ее словам, состоит в счастливых отношениях с тайным избранником. Она его никому не показывает, на фото мелькают только его отдельные части тела. Но недавно, во время отпуска на Мальдивах, она рассекретила его имя — Олег.