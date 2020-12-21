Анастасия Волочкова устроила фотосессию с авоськой на голове
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
44-летняя Анастасия Волочкова, известная своим эксцентричным поведением, показала подписчикам странное фото. Экс-балерина в машине надела на голову черную авоську и запечатлела себя в таком виде, не забыв выставить на первый план внушительный бюст.
«Любой предмет можно приспособить по усмотрению», — подписала она снимок.
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Но на этом она не оставила эксперименты в салоне авто. Вскоре на ее странице появилось фото, где она позирует раздетой во время езды. Волочкова сняла с себя не только обувь, но и парик, который виден на кадре. Комментарии к ее публикациям почти всегда закрыты. В те редкие случаи, когда танцовщица допускает подписчиков в комментарии, там начинается настоящая война. Артистку обвиняют во всех смертных грехах и смеются над ее образом жизни.
Ранее в интервью Анастасия Волочкова рассказывала, что живет так, как ей нравится. Она уверена, что поток грязи и непонимания на нее льется из-за того, что многие не могут позволить себе жить на подобном уровне. «Если вам что-то не нравится, просто не смотрите», — резюмировала она.
Анастасия Волочкова не перестает удивлять и интриговать публику. В ее жизни постоянно происходят события, от которых она либо невероятно счастлива, либо плачет. Так, она рассказывала, что один из бывших любовников требовал с нее 130 тысяч рублей и из-за него ее жизнь чуть не пошла под откос. После она высказывалась о скорой свадьбе бывшего сожителя Игоря Вдовина, от которого родила дочь Ариадну (она живет с отцом). Его Волочкова назвала альфонсом, который испортил ей лучшие годы.
Сейчас Анастасия, по ее словам, состоит в счастливых отношениях с тайным избранником. Она его никому не показывает, на фото мелькают только его отдельные части тела. Но недавно, во время отпуска на Мальдивах, она рассекретила его имя — Олег.
Фото видео: Instagram Анастасии Волочковой
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