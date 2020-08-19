Экс-«возлюбленный» требует с Анастасии Волочковой 130 млн рублей: «Вся жизнь под откос»

На Анастасию Волочкову подали в суд: ее якобы бывший любовник Владислав Фоменко требует с нее 130 млн рублей за испорченную жизнь, сообщает «МК», в распоряжении которого оказалась копия искового заявления.

Уроженец Таджикистана поведал суду, что жил с балериной в течение полугода — с осени 2014 до весны 2015 года. И, по его словам, за это время сумела пустить его «жизнь под откос». Истец заявил, что Волочкова обогатилась за его счет. Она, по его словам, попросила помочь сделать ремонт в своем новом особняке. Фоменко нашел рабочих, они оценили проект в 30 млн рублей. После Анастасия выгнала трудяг, а по счетам пришлось расплачиваться ее «возлюбленному». И к этим 30 млн рублей Фоменко приплюсовал еще 100 млн за моральный вред. «Из меня сделали посмешище», — уточнил он в иске.

Кстати, Фоменко, по сведениям «МК», был многократно судим. И один раз он попал за решетку именно из-за Волочковой, которая якобы вогнала его в долги.

Представитель Анастасии Волочковой Юлия Вербицкая прокомментировала изданию, что для ее подопечной иск стал неожиданностью: «Сначала мы подумали, что все ограничится ток-шоу. Но если нет, то с удовольствием ждем суда».