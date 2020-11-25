Анастасия Волочкова рассекретила имя тайного возлюбленного, но продолжает его скрывать
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Анастасия Волочкова рассекретила имя своего тайного возлюбленного, с которым сейчас отдыхает на Мальдивах. О том, что у нее есть мужчина, танцовщица говорила уже давно. В 2019-м она даже хвасталась, что готовится к свадьбе, но торжество так и не состоялось. Неизвестно, с тем же мужчиной встречается 44-летняя Волочкова или нет.
Но в последние недели она активно говорила (каждый день) про любимого, и он даже мелькал в ее блоге, правда, со спины. теперь влюбленные отдыхают на берегу океана. И на одном из романтических фото Анастасия рассекретила имя избранника — Олег.
Комментарии ко всем публикациям Анастасия Волочкова закрывает. Изредка, когда она дает подписчикам доступ к своим постам, на артистку выливаются тонны критики и даже гнева.
У Анастасии Волочковой было много романом, некоторые из них заканчивались не очень хорошо. Так, один из ее партнеров слил в Сеть интимное видео.
В 2007 году танцовщица устроила «липовую» свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Тогда она в наряде невесты спускалась к любимому на воздушном шаре. Но до загса они так и не дошли, а вскоре расстались. У экс-партнеров есть дочь Ариадна, которая живет с отцом.
После недавних новостей о том, что Вдовин собрался в очередной раз жениться, Анастасия назвала его альфонсом, обвинив в том, что он должен ей крупную сумму денег, да и вообще всегда жил за счет женщин.
Фото и видео: Instagram Анастасии Волочковой
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