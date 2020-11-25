Анастасия Волочкова рассекретила имя тайного возлюбленного, но продолжает его скрывать

Комментарии ко всем публикациям Анастасия Волочкова закрывает. Изредка, когда она дает подписчикам доступ к своим постам, на артистку выливаются тонны критики и даже гнева.

У Анастасии Волочковой было много романом, некоторые из них заканчивались не очень хорошо. Так, один из ее партнеров слил в Сеть интимное видео.

В 2007 году танцовщица устроила «липовую» свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Тогда она в наряде невесты спускалась к любимому на воздушном шаре. Но до загса они так и не дошли, а вскоре расстались. У экс-партнеров есть дочь Ариадна, которая живет с отцом.

После недавних новостей о том, что Вдовин собрался в очередной раз жениться, Анастасия назвала его альфонсом, обвинив в том, что он должен ей крупную сумму денег, да и вообще всегда жил за счет женщин.