Анастасия Макеева вскоре после третьего развода показала нового любимого
Фото: www.instagram.com/makeevan/
Летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.
Несколько месяцев спустя после третьего развода, Макеева показала нового любимого. Пару недель назад она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лица его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.
«Как романтично», «Вы справа, в белой куртке», «Вот это ты зря выставила...», — прокомментировали подписчики актрисы.
Напомним, первым мужем Анастасии Макеевой был актер Петр Кислов, но отношения быстро закончились и они развелись (после Кислов женился на Полине Гагариной). Со вторым мужем, актером и певцом Глебом Матвейчуком Анастасия прожила шесть лет. Сейчас он воспитывает двоих детей от новой жены. И третий брак с Александром Саковичем также закончился быстро.
Ни в одних отношениях у Анастасии не родились дети. В недавнем откровенном интервью она рассказала, что не теряет надежды стать матерью, призналась, что перенесла несколько неудачных процедур ЭКО.
Фото и видео: Instagram Анастасии Макеевой
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