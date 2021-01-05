Анастасия Макеева вскоре после третьего развода показала нового любимого

Летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.

Несколько месяцев спустя после третьего развода, Макеева показала нового любимого. Пару недель назад она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лица его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.