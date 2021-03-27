Анастасия Ивлеева купила себе обложку мужского глянца и смело призналась в этом?
Фото: @agentgirl/ Instagram
По словам Ивлеевой, она хотела сделать себе подарок на прошедший день рождения. Как уточнила ведущая, это самая дорогая и лучшая обложка Playboy в России. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Я рада, что этот первый раз произошел. Он когда-нибудь должен был случиться. Вуаля, встречайте! Любо-дорого посмотреть и вдохновиться…», — подписала инстадива снимок.
Напомним, до этого мы писали, что после грандиозной вечеринки супруги Элджей оказался под капельницами.
К слову, на этой тусовке собрался практически весь отечественный шоу-бизнес. Среди гостей были Ксения Собчак, Мария Миногарова, Джиган и Оксана Самойлова, Алла Пугачева и Максим Галкин и многие другие.
Примечательно, что день рождения теледивы приходится на 8-ое марта. А о том, как звезды отметили этот замечательный и нежный праздник, читайте подробнее в нашем материале.
А вы бы хотели принять участие в подобной съемке? Делитесь своими ответами в комментариях!
_Фото: Instagram/@playboy_russia, Instagram/@_agentgirl__
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