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Анастасия Ивлеева купила себе обложку мужского глянца и смело призналась в этом?

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Анастасия Ивлеева

Фото: @agentgirl/ Instagram

Актриса, блогер, телеведущая, наиболее известная по передаче «Орел и решка», Настя Ивлеева попала на обложку мужского журнала Playboy Russia, один из снимков звезда опубликовала в Instagram. Кроме того, стало известно, что случилось это совсем не бесплатно.

По словам Ивлеевой, она хотела сделать себе подарок на прошедший день рождения. Как уточнила ведущая, это самая дорогая и лучшая обложка Playboy в России. «На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Я рада, что этот первый раз произошел. Он когда-нибудь должен был случиться. Вуаля, встречайте! Любо-дорого посмотреть и вдохновиться…», — подписала инстадива снимок.

Напомним, до этого мы писали, что после грандиозной вечеринки супруги Элджей оказался под капельницами.

К слову, на этой тусовке собрался практически весь отечественный шоу-бизнес. Среди гостей были Ксения Собчак, Мария Миногарова, Джиган и Оксана Самойлова, Алла Пугачева и Максим Галкин и многие другие.

Примечательно, что день рождения теледивы приходится на 8-ое марта. А о том, как звезды отметили этот замечательный и нежный праздник, читайте подробнее в нашем материале.

А вы бы хотели принять участие в подобной съемке? Делитесь своими ответами в комментариях!

_Фото: Instagram/@playboy_russia, Instagram/@_agentgirl__

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