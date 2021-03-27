Анастасия Ивлеева купила себе обложку мужского глянца и смело призналась в этом?

Напомним, до этого мы писали, что после грандиозной вечеринки супруги Элджей оказался под капельницами.

К слову, на этой тусовке собрался практически весь отечественный шоу-бизнес. Среди гостей были Ксения Собчак, Мария Миногарова, Джиган и Оксана Самойлова, Алла Пугачева и Максим Галкин и многие другие.