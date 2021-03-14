После грандиозной вечеринки Ивлеевой Элджей оказался под капельницами

Как сообщает Telegram-канал «Дымок», день рождения обошелся блогерше в умопомрачительные 12,5 миллионов рублей: «Начнем с того, что блогер в свой праздник устроила в нескольких городах России салют в свою честь. Сумма, которую она отдала за такое шоу, составила более 5 млн рублей. Само же празднование проходило 12 марта в ресторане "Прага" на Арбате. На празднике был весь шоу-бизнес. Настя не поскромничала и закрутила дорогущую вечеринку, данное мероприятие обошлось ей в 7,5 миллионов рублей, вместе с арендой зала, напитками и едой, а также гонораром ведущему Владимиру Маркони».

К слову, на вечеринке собрался практически весь отечественный шоу-бизнес. Среди гостей были Ксения Собчак, Мария Миногарова, Джиган и Оксана Самойлова, Алла Пугачева и Максим Галкин, и многие другие.