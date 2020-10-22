Алсу поразила поклонников образом роковой красотки с красными губами

Образ Алсу, который она опубликовала сегодня, вдохновил поклонников ничуть не меньше, чем другие ее модные эксперименты. Особенно все оценили яркую помаду.

«Если бы люди это понимали, но нет - вместо того, чтобы обратить внимание на себя и свою жизнь, они лезут в чужую. Так и хочется иногда сказать: для начала со своей жизнью разберитесь и самими собой, а уже потом диктуйте правила другим. Фотография очень красивая! Вы прекрасны!», «Идеальная! Настоящая внешняя и внутренняя красота», «Я вообще никогда лайки не ставлю и комментарии не пишу. Просто наблюдаю. Ну тут.... обалдеть. Невероятная красота», «Боже какая вы красивая... Аж плакать хочется... ( Что я никогда и на сотую долю не буду такой», «Как же это верно сказано, всё так и есть! И фото невероятно завораживающее..», «Алсу, люблю тебя со школы до сих пор. Ты клевая», «Какая вы Красавица и Умница, Алсу!», «Как красиво и необычно. Вам очень идут стрелочки».