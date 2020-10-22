Алсу поразила поклонников образом роковой красотки с красными губами
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
«Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймёшь, сколь ничтожны твои возможности изменить других», – философски подписала пост Алсу.
Ранее девушка экспериментировала с различными образами: примерила на себя светлые волосы, меняла укладку, и интересовалась мнением поклонников, что ей больше подходит. Подписчики пришли к выводу, что «темненькая» Алсу им больше по душе.
Образ Алсу, который она опубликовала сегодня, вдохновил поклонников ничуть не меньше, чем другие ее модные эксперименты. Особенно все оценили яркую помаду.
«Если бы люди это понимали, но нет - вместо того, чтобы обратить внимание на себя и свою жизнь, они лезут в чужую. Так и хочется иногда сказать: для начала со своей жизнью разберитесь и самими собой, а уже потом диктуйте правила другим. Фотография очень красивая! Вы прекрасны!», «Идеальная! Настоящая внешняя и внутренняя красота», «Я вообще никогда лайки не ставлю и комментарии не пишу. Просто наблюдаю. Ну тут.... обалдеть. Невероятная красота», «Боже какая вы красивая... Аж плакать хочется... ( Что я никогда и на сотую долю не буду такой», «Как же это верно сказано, всё так и есть! И фото невероятно завораживающее..», «Алсу, люблю тебя со школы до сих пор. Ты клевая», «Какая вы Красавица и Умница, Алсу!», «Как красиво и необычно. Вам очень идут стрелочки».
Фото и видео: Instagram Алсу
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