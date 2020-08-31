Загорела кожа, белое платье: Алсу показала стильный образ для отдыха в жарких странах
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Несколько дней назад Алсу с семьей улетела отдыхать на море. Из отпуска она публикует в социальной сети естественные фото — в простой одежде и без макияжа. Но в очередной раз она порадовала поклонников стильным образом для отдыха в жарких странах.
Для снимка Алсу позировала с гладкой укладкой, в крупных украшениях и длинном белом платье с разрезом, оттенявшим ее загар.
«Лучшая», «Фото — супер», «Красотка», «Какая же вы красавица, слов нет!», «Идеальная», «Чудо как хороша!», «Королева красоты», «Любуюсь», «Куколка», «Смуглая красавица», «Ножки — огонь», — посыпались комментарии с комплиментами в адрес Алсу.
Ранее Алсу собирала приятные слова за правдивое и идеальное селфи, на фото ее сравнили с Клеопатрой. Позже певица показала «неприбранное» фото с морской прогулки и тоже получила комплименты.
А вам нравится Алсу?
Фото и видео: Instagram Алсу
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!