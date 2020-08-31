Загорела кожа, белое платье: Алсу показала стильный образ для отдыха в жарких странах

Несколько дней назад Алсу с семьей улетела отдыхать на море. Из отпуска она публикует в социальной сети естественные фото — в простой одежде и без макияжа. Но в очередной раз она порадовала поклонников стильным образом для отдыха в жарких странах.

Для снимка Алсу позировала с гладкой укладкой, в крупных украшениях и длинном белом платье с разрезом, оттенявшим ее загар.