Алсу показала фанатам естественные фото, но нарвалась на критику: «Губы ненатуральные»
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Певица Алсу с семьей — мужем Яном Абрамовым и тремя детьми — встретила Новый 2021 год подальше от холодной России. В жарких странах артистка наслаждается обществом семьи и друзей и делится эмоциями с поклонниками.
В соцсети Алсу показала «живые» фото (без студии, света, грима), но неожиданно нарвалась на критику от подписчиков.
«Не могу не выложить свою первую фотосессию 2021 года. Тем более, что фото делала прекрасная маленькая Яночка, которой всего 5 лет! Люблю такие "живые", естественные кадры», — подписала она снимки.
«Какая красивая», «Красивая, но губы ненатуральные!», «A что у вас с губами?», «Вы все больше и больше становитесь похожи на маму свою», «Это ваш лучший фотосет», «Какая вы прекрасная», «Великолепная, но зачем губы переделали?», «Супер», «Живая, естественная», — посыпались в адрес певицы противоречивые комментарии. Самые ярые поклонники встали на защиту любимой артистки, отметив, что у нее все свое, а лицо можно элементарно менять с помощью макияжа.
Алсу каждый раз удивляет поклонников красотой и молодостью. У 37-летней певицы растут две взрослые дочери, на фото с которыми она выглядит их ровесницей. Девочки часто появляются в Instagram матери, хотя старшая — Сафина — не любит повышенное внимание к себе.
Ранее Алсу показывала, как поет с дочерями в машине. Хвасталась стильным образом в топе и кожаных брюках, а также показывала новый цвет волос.
Фото и видео: Instagram Алсу
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