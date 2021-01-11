Алсу показала фанатам естественные фото, но нарвалась на критику: «Губы ненатуральные»

Певица Алсу с семьей — мужем Яном Абрамовым и тремя детьми — встретила Новый 2021 год подальше от холодной России. В жарких странах артистка наслаждается обществом семьи и друзей и делится эмоциями с поклонниками.

В соцсети Алсу показала «живые» фото (без студии, света, грима), но неожиданно нарвалась на критику от подписчиков.

«Не могу не выложить свою первую фотосессию 2021 года. Тем более, что фото делала прекрасная маленькая Яночка, которой всего 5 лет! Люблю такие "живые", естественные кадры», — подписала она снимки.