Роковая красотка Алсу блеснула в кожаных брюках и топе: «За 20 лет не изменилась»

Поклонники одобрили — по их мнению, такой образ певице очень идет:

«Серьги-кольца — это просто ваш опознавательный знак», «Ну, как всегда, превосходна», «Это вам очень идет!», «Эти серьги и топ с одним рукавом всегда вам подходили! И за эти 20 лет вы все такая же, не меняетесь», «Вы очень хорошенькая, Алсу! И все это вам идет! Пускай не надоедает», «Красавица! Look огонь, сама люблю», «Икона стиля. Шикарна», «Вам идет, очень элегантно».

Ранее Алсу покорила своих поклонников, похваставшись загорелыми стройными ногами в блестящем мини-платье в новогоднюю ночь.