Роковая красотка Алсу блеснула в кожаных брюках и топе: «За 20 лет не изменилась»
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
Алсу покорила поклонников образом в шикарных кожаных брюках и эффектном топе на одно плечо. Завершением комплекта стал привычный аксессуар — серьги-кольца. Как подчеркивает сама певица, она уже много лет носит стильные топы на одно плечо и излюбленные кольца.
«Интересно, мне когда-нибудь надоест носить топы с одним рукавом и серьги-кольца? Уже лет 20 это мои любимые вещи!», — написала Алсу.
Поклонники одобрили — по их мнению, такой образ певице очень идет:
«Серьги-кольца — это просто ваш опознавательный знак», «Ну, как всегда, превосходна», «Это вам очень идет!», «Эти серьги и топ с одним рукавом всегда вам подходили! И за эти 20 лет вы все такая же, не меняетесь», «Вы очень хорошенькая, Алсу! И все это вам идет! Пускай не надоедает», «Красавица! Look огонь, сама люблю», «Икона стиля. Шикарна», «Вам идет, очень элегантно».
Ранее Алсу покорила своих поклонников, похваставшись загорелыми стройными ногами в блестящем мини-платье в новогоднюю ночь.
Фото и видео: Instagram Алсу
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