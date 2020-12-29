Алсу «зажгла» со взрослыми красавицами-дочерями в машине

Алсу и Ян Аьрамов растят троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. И, если сына они до сих пор открыто не показывали, что девочки уже стали настоящими звездами. Сафина делает успехи в классической музыке, а Микелла — на эстраде.

Алсу не отрицает, что всеми силами помогает детям, как когда-то ей помог ее влиятельный и богатый отец. «Он разглядел во мне талант», — говорила певица. Отвечая на многочисленные обвинения в жесткой протекции, Алсу говорила, что. прежде, чем принять решение выпускать Микеллу на большую сцену, они показывали ее специалистам, и те в свою очередь отметили, что у девочки есть задатки.

В 2019 году о Микелле заговорили после ее участия в очередном сезоне шоу «голос. Дети», в котором она в итоге и победила. На Алсу и Яна Абрамова обрушились с критикой в том, что они купили победу дочери. Зрители шоу отмечали, что были и более достойные дети, но у них не было шансов стать первыми, так как у них не было столь влиятельных родителей.

Когда скандал немного утих Алсу рассказала, что, несмотря на пережитый стресс, Микелла будет продолжать строить карьеру артистки.