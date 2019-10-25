«Алла, вы супер»: поклонники поблагодарили Пугачеву за правдивое селфи с нежным макияжем

«Красотка. Всех благ Вам», «Доброе утро, обожаемая наша, Алла Борисовна!», «Спасибо вам большое, Алла Борисовна», «Алла, вы супер», «Алла Борисовна, мы Вас любим», — написали артистке поклонники.

Напомним, недавно Алла Пугачева показала, какой по утрам и вечерам видит ее молодой муж — в пеньюаре, с небрежной прической и без косметики. Поклонники Максима Галкина, который с каждым годом выглядит все привлекательней, интересуются не ревнует ли его жена. На что юморист всегда отвечает, что у них все отлично.