«Алла, вы супер»: поклонники поблагодарили Пугачеву за правдивое селфи с нежным макияжем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
70-летняя Алла Пугачева бывает достаточно откровенной со своими подписчиками. Певица публикует на своей странице в социальной сети правдивые автопортреты, которые показывают ее истинное лицо — без ретуши, фотошопа и других прикрас.
Алла Борисовна в очередной раз опубликовала селфи, которое понравилось ее фолловером. На снимке Пугачева запечатлена с привычного уже ракурса – в шляпе, свитере крупной вязки и с легким сверкающим макияжем. Примадонна также пригласила всех в кинотеатры, где в конце месяца начнут показывать ее юбилейный концерт.
«Красотка. Всех благ Вам», «Доброе утро, обожаемая наша, Алла Борисовна!», «Спасибо вам большое, Алла Борисовна», «Алла, вы супер», «Алла Борисовна, мы Вас любим», — написали артистке поклонники.
Напомним, недавно Алла Пугачева показала, какой по утрам и вечерам видит ее молодой муж — в пеньюаре, с небрежной прической и без косметики. Поклонники Максима Галкина, который с каждым годом выглядит все привлекательней, интересуются не ревнует ли его жена. На что юморист всегда отвечает, что у них все отлично.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!