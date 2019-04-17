Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Аллы Пугачевой

Сегодня в 00:00Звездная эволюция: как с годами менялись стиль, внешность и творчество Аллы ПугачевойКомментарииСамой известной, популярной и любимой публикой певице российского шоу-бизнеса Алле Пугачевой, которую называют «примадонной», «королевой эстрады» и «главной певицей России», 15 апреля исполнилось семьдесят лет. Поздравляем артистку с юбилеем и предлагаем посмотреть, как менялись ее стиль, внешность и творчество на протяжении сорока лет.Текст: Ангелина НежнаяФото: EastnewsВидео: Анна Егорова / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!ТегиАлла ПугачеваОбсудитьЕще по темеЗагрузка...ПопулярноеЗагрузка...SearchВыбор редакцииЗагрузка...ГороскопЗагрузка...