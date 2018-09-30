Максим Галкин ответил на неудобные вопросы про Аллу Пугачеву и их отношения

«Макс, ты же умный харизматичный мужик, почему Алла Пугачева?», — зачитал следующий вопрос ведущий шоу, Василий Вакуленко (Баста).

«Странный вопрос. Вообще вопросы про возраст — вопросы, шутки, мемасики, — я с этим живу много лет. Я с Аллой живу с 2001 года. Мы полноценно живем вместе 17 лет. Поэтому разговоры о том, что я люблю пожилых — я это все слышал много раз. Я же не пожилых люблю в сексуальном плане. Я люблю одного человека, я влюбился в нее, мне было 25, ей было 52, у нас разница в 27 лет. Я влюбился в Аллу. Мне все равно сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая. И нам хорошо вместе, и между нами все было, что бывает прекрасного между двумя человеками, которые друг друга любят. И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви. Неважно, суррогатное это материнство или что-то другое. До 25 лет у меня было много возлюбленных, девушек. Может быть, их не было очень много, я не могу сказать, что я какой-то гуляка, но энное количество девушек были. Они все были мои ровесницы, и я с ними прекрасно себя чувствовал, в том числе в сексуальном плане. Но когда я увидел Аллу… ну так бывает», — рассуждает Максим.

Мужчина отметил, что с Примадонной часто чувствует себя старшим: «Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая».

«Как отнеслись ваши родители к вашему браку с Пугачевой?», — огласил ведущий следующий вопрос.

«У меня настолько деликатные были родители, они с пониманием отнеслись, ничего не сказали», — парировал шоумен.

Ссор, которые могли бы привести к серьезному разладу, в паре не было, сообщил Максим. «Мы поссорились вот так, чтобы на один день, лет пятнадцать назад. Ну, что-то там я взбрыкнул, мы начали слать друг другу смс-ки. Но очень быстро помирились. Я в конфликтных ситуациях всегда первый мирюсь. В этом плане я абсолютный подкаблучник», — вспомнил он.

«Мы долгие годы, когда я еще не построил свой замок, жили вместе, в одной квартире на Филипповском. У нас не было ни домработницы, никого. Я мыл посуду, Алла готовила. Ее коронное блюдо, просто фантастическое — утка с абрикосами. Есть своя прелесть в том, чтобы жить вдвоем, в обычной квартире», — ностальгирует мужчина.