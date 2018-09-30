Максим Галкин ответил на неудобные вопросы про Аллу Пугачеву и их отношения

Несколько часов назад на канале Gazgolder появился очередной выпуск шоу GAZLIVE, гостем которого стал шоумен Максим Галкин. Помимо бесед о творчестве, он откровенно рассказал о любви и ссорах с Аллой Пугачевой. Отвечая зрителям, супруг Примадонны столкнулся с очень неудобными вопросами, часть из которых была связана с новыми отношениями с молодой возлюбленной, о которых судачат в Сети.
«У Аллы ("Тьфу-тьфу-тьфу", — постучал он по дереву) очень хорошее здоровье. Я надеюсь, что у меня будет всегда одна жена, которая есть сейчас», — ответил Максим на вопрос подписчика канала, не планирует ли он в будущем сойтись с молодой женщиной.
Ранее шоумен высмеял предположения некоторых СМИ о новом романе:
«Макс, ты же умный харизматичный мужик, почему Алла Пугачева?», — зачитал следующий вопрос ведущий шоу, Василий Вакуленко (Баста).
«Странный вопрос. Вообще вопросы про возраст — вопросы, шутки, мемасики, — я с этим живу много лет. Я с Аллой живу с 2001 года. Мы полноценно живем вместе 17 лет. Поэтому разговоры о том, что я люблю пожилых — я это все слышал много раз. Я же не пожилых люблю в сексуальном плане. Я люблю одного человека, я влюбился в нее, мне было 25, ей было 52, у нас разница в 27 лет. Я влюбился в Аллу. Мне все равно сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая. И нам хорошо вместе, и между нами все было, что бывает прекрасного между двумя человеками, которые друг друга любят. И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви. Неважно, суррогатное это материнство или что-то другое. До 25 лет у меня было много возлюбленных, девушек. Может быть, их не было очень много, я не могу сказать, что я какой-то гуляка, но энное количество девушек были. Они все были мои ровесницы, и я с ними прекрасно себя чувствовал, в том числе в сексуальном плане. Но когда я увидел Аллу… ну так бывает», — рассуждает Максим.
Мужчина отметил, что с Примадонной часто чувствует себя старшим: «Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая».
«Как отнеслись ваши родители к вашему браку с Пугачевой?», — огласил ведущий следующий вопрос.
«У меня настолько деликатные были родители, они с пониманием отнеслись, ничего не сказали», — парировал шоумен.
Ссор, которые могли бы привести к серьезному разладу, в паре не было, сообщил Максим. «Мы поссорились вот так, чтобы на один день, лет пятнадцать назад. Ну, что-то там я взбрыкнул, мы начали слать друг другу смс-ки. Но очень быстро помирились. Я в конфликтных ситуациях всегда первый мирюсь. В этом плане я абсолютный подкаблучник», — вспомнил он.
«Мы долгие годы, когда я еще не построил свой замок, жили вместе, в одной квартире на Филипповском. У нас не было ни домработницы, никого. Я мыл посуду, Алла готовила. Ее коронное блюдо, просто фантастическое — утка с абрикосами. Есть своя прелесть в том, чтобы жить вдвоем, в обычной квартире», — ностальгирует мужчина.
«Сейчас, когда есть дети, она совершенно сумасшедшая мать, и от меня требует максимального внимания к ним», — отметил он.
Если бы перед Максимом Галкиным встал вопрос, что выбрать — карьеру или семью — он, не раздумывая, выбрал бы второе.
Фото: instagram