Алла Пугачева показала, как ее 6-летние дети учатся в «заточении»: «Не теряем времени зря»

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой добросовестно соблюдают правила самоизоляции. Время вынужденного заточения в замке, звездная семья времени зря не теряет. Они устраивают концерты и проводят «обряды изгнания» коронавируса.

Не забывают и про учебу. Несмотря на юный возраст Гарри и Лиза Галкины уже давно постигают разные науки. Алла Пугачева показала в Instagram, как ее 6-летний сын учит французский язык с помощью планшета — вдалеке от преподавателя.