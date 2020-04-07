Алла Пугачева показала, как ее 6-летние дети учатся в «заточении»: «Не теряем времени зря»
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Фото: Instagram
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой добросовестно соблюдают правила самоизоляции. Время вынужденного заточения в замке, звездная семья времени зря не теряет. Они устраивают концерты и проводят «обряды изгнания» коронавируса.
Не забывают и про учебу. Несмотря на юный возраст Гарри и Лиза Галкины уже давно постигают разные науки. Алла Пугачева показала в Instagram, как ее 6-летний сын учит французский язык с помощью планшета — вдалеке от преподавателя.
«Какие же они усердные», «Молодцы», «Замечательная семья», «Умный парнишка растет», — написали поклонники семьи Пугачевой и Галкина в комментариях.
А как вы проводите время в самоизоляции?
Фото и видео: Instagram
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