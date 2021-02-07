Алла Пугачева ответила на пугающее предсказание экстрасенса

В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ парапсихолог Наталья Федосеенко сделала расклад на картах таро и пришла к шокирующим выводам о жизни Примадонны: «Рядом с ней находится сторонняя сущность, умершие люди. Это взрослый мужчина, он что-то от нее хочет, хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией». Более того, карты рассказали о проблемах артистки с щитовидной железой и ногами.

Сама Алла Пугачева призналась, что «нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете, что? Жить надо мгновением, хорошо и хорошо. Вообще, я в муть не лезу».