Алла Пугачева ответила на пугающее предсказание экстрасенса
Фото: @alla_orfey / Instagram
В эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ парапсихолог Наталья Федосеенко сделала расклад на картах таро и пришла к шокирующим выводам о жизни Примадонны: «Рядом с ней находится сторонняя сущность, умершие люди. Это взрослый мужчина, он что-то от нее хочет, хочет ей помочь, но, находясь здесь, ему нужно чем-то питаться. И он питается ее жизненной энергией». Более того, карты рассказали о проблемах артистки с щитовидной железой и ногами.
Сама Алла Пугачева призналась, что «нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете, что? Жить надо мгновением, хорошо и хорошо. Вообще, я в муть не лезу».
С начала пандемии Примадонна изолировалась в своем замке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Местные жители уверяют, что звезда не выходит за пределы семейного особняка. Поклонники легендарной артистки обеспокоены состоянием ее здоровья.
Напомним, что знаменитая певица и юморист познакомились в 2001 году, жить вместе начали в 2005, а вот расписались и повенчались в 2011. Максим Галкин — пятый муж Аллы Пугачевой. Когда их роман стал известен общественности, ходило много слухов. Никто не верил в долговечность их союза. 27-летняя разница в возрасте казалась непреодолимой преградой. Тем не менее, артисты вместе уже 19 лет, супруги растят прекрасных двойняшек — Лизу и Гарри.
К слову, недавно мы писали, как двойняшки Пугачевой и Галкина рассмешили новой драмой: «Артисты!». 7-летние Гарри и Лиза разыграли юмористичную сценку.
Фото и видео: @alla_orfey / Instagram
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