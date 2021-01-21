К лечению Алисы Фрейндлих подключили врачей из Москвы

К лечению Алисы Фрейндлих, которая лежит с коронавирусом в одной из петербургских больниц, подключили медиков из Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова. Ранее сообщалось, что состояние актрисы остается тяжелым, а прогресса практически не наблюдается, за исключением небольшой положительной динамики в верхних долях легких.

«Консилиум собирается не первый раз, на постоянной основе, каждый раз в разном составе, для освещения ситуации с разных сторон», заявили в медицинском учреждении.

В пресс-службе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова также прокомментировали состояние актрисы:

«Всем хочется, чтобы Алиса Бруновна поскорее пошла на поправку и восстановилась, но нужно учитывать, что это долгий и сложный процесс».

Напомним, Фрейндлих находится в больнице с 25 декабря с серьезным поражением легких. Сначала она поступила в обычную палату, затем медики приняли решение перевести артистку в реанимацию, где она получает интенсивную терапию.