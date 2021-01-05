Алена Свиридова показала младшего красавца сына в день его 17-летия

Алена Свиридова — счастливая мать двоих взрослых сыновей Василия и Григория. В день рождения младшего наследника она показала его фотографии из семейного архива.

«Семнадцать лет назад, ранним морозным и солнечным утром, легко и быстро появился на свет мальчик Гриша. Не буду давать тебе никаких наставлений. Просто хочу, чтобы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив. И что бы обязательно пронес меня на руках по Елисейским Полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы. Ты обещал, ты знаешь. Люблю тебя сильно-пресильно, с днем рождения!», — подписала Алена фото своего статного красавца сына.