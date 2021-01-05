Алена Свиридова показала младшего красавца сына в день его 17-летия
Фото: www.instagram.com/alenasviridova/
Алена Свиридова — счастливая мать двоих взрослых сыновей Василия и Григория. В день рождения младшего наследника она показала его фотографии из семейного архива.
«Семнадцать лет назад, ранним морозным и солнечным утром, легко и быстро появился на свет мальчик Гриша. Не буду давать тебе никаких наставлений. Просто хочу, чтобы ты нашел свою дорогу в жизни и был счастлив. И что бы обязательно пронес меня на руках по Елисейским Полям, когда я буду маленькой старушкой и устану от долгой ходьбы. Ты обещал, ты знаешь. Люблю тебя сильно-пресильно, с днем рождения!», — подписала Алена фото своего статного красавца сына.
«Ух! Мужчина. Достойный парень вырос. От души поздравляю, дорогая», — поздравил Денис Клявер. «С днем рождения прекрасного мальчика прекрасной мамы!», — прокомментировала Ирина Безрукова. «Гришу с днем рождения! Только удачи и счастья впереди», «Я вас поздравляю! Со взрослым, умным и симпатичным ребенком. Желаю, чтобы Гришаня радовал маму, а мама гордилась сыном!», «Какой красавец мальчик Гриша! Поздравляю», — присоединились к поздравлениям друзья и поклонники певицы.
Старшего сына Алена Свиридова родила в 1983 году, когда была замужем за первым супругом Сергеем. Сейчас он живет в Канаде. Отцом второго сына Свиридовой стал манекенщик Дмитрий Мирошниченко, с которым Алена познакомилась на шоу «Гарем», где она была ведущей, а он участником. Факт, что Свиридова была на 20 лет старше Мирошниченко, не стал препятствием для их- четырехлетнего романа.
Последние 12 лет Алена Свиридова счастлива в отношениях с Давидом Вардяняном, который моложе нее на 14 лет.
Фото и видео: Instagram Алены Свиридовой
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