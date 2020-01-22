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«Два веселых гуся»: Алена Свиридова оригинально поздравила любимого мужчину с годовщиной

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Алена Свиридова и Давид Варданян

Фото: Instagram

Певица много лет живет с молодым красавцем.

Алена Свиридова окружена харизматичными мужчинами. Оба ее сына — Василий и Григорий — выросли настоящими красавцами. И мать гордится ими. А сердце артистки уже много лет занято Давидом Варданяном, который моложе любимой женщины на 14 лет.

Алена и Давид отмечают годовщину совместной жизни, и певица оригинально поздравила любимого со знаменательной датой.

«Один серый, другой белый, два веселых гуся. Как-то незаметно для себя прожили 11 лет. Кто бы мог подумать», — написала Алена Свиридова в микроблоге.

«Вы очень "идете" друг другу. Будьте здоровы и счастливы!», «Классные!», «Красавчики-гусята», «Такие прекрасные», «Вах, молодцы!», «Еще много раз по столько же», «Поздравляю! Долгих и счастливых лет», — пожелали паре.

Несколько лет назад СМИ сообщали о тайной свадьбе Свиридовой и Варданяна. Тогда во время съемок одной из программ кто-то проговорился, что Алена и Давид уже муж и жена. Сами они информацию не комментировали. Не говорят о браке они и сейчас.

Фото и видео: Instagram

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