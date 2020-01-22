«Два веселых гуся»: Алена Свиридова оригинально поздравила любимого мужчину с годовщиной

«Вы очень "идете" друг другу. Будьте здоровы и счастливы!», «Классные!», «Красавчики-гусята», «Такие прекрасные», «Вах, молодцы!», «Еще много раз по столько же», «Поздравляю! Долгих и счастливых лет», — пожелали паре.

Несколько лет назад СМИ сообщали о тайной свадьбе Свиридовой и Варданяна. Тогда во время съемок одной из программ кто-то проговорился, что Алена и Давид уже муж и жена. Сами они информацию не комментировали. Не говорят о браке они и сейчас.