57-летняя Алена Свиридова показала подтянутую фигуру в купальнике и получила комплименты фанатов: «Красотка»
Фото: Starface
Алена Свиридова рассказывает подписчикам в Instagram, как проходят ее будни на Черноморском побережье. У певицы есть дом в Керчи, куда она приезжает в отпуск. Каждый день Алена рано встает (она признавалась, что любит ранее утро), делает зарядку, занимается хозяйственными делами и отправляется на море.
Подписчикам Свиридова показала, какие заплывы устраивает в чистой утренней морской воде. «Кто со мной?», — спросила артистка в подписи к видео, в котором показала подтянутую фигуру.
«Ого! Как вы быстро плаваете», «Аленушка, супер!», «Истинная керчанка», «Красотка», «Мастер-класс», «Красавица», «Как приятно на вас смотреть», «Супер, клево!», «Ну на все руки и ласты мастер. Супер», «Как я вас люблю. Безумно талантливы. А от ваших фоток и видео мурашки по коже. Заряжаюсь позитивом», «Какая красавица! И фигура огонь!», «Как рыбка», «Какая молодец», «Алена! Вы прекрасная, добрая, позитивная», «Аленочка, какое красивое море, и вы, конечно, суперженщина», «Теперь понимаю, как вам удается быть такой стройной и красивой! Вы такая умница!», — написали Алене Свиридовой в комментариях.
Фото и видео: Instagram Алены Свиридовой, Starface
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