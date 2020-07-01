57-летняя Алена Свиридова показала подтянутую фигуру в купальнике и получила комплименты фанатов: «Красотка»

Алена Свиридова рассказывает подписчикам в Instagram, как проходят ее будни на Черноморском побережье. У певицы есть дом в Керчи, куда она приезжает в отпуск. Каждый день Алена рано встает (она признавалась, что любит ранее утро), делает зарядку, занимается хозяйственными делами и отправляется на море.

Подписчикам Свиридова показала, какие заплывы устраивает в чистой утренней морской воде. «Кто со мной?», — спросила артистка в подписи к видео, в котором показала подтянутую фигуру.