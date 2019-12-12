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«Молодой мужчина и женщину делает молодой»: в Сети обсуждают редкое фото Алены Свиридовой с брутальным женихом

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Алена Свиридова и Давид Варданян

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Певица вышла в свет с любимым.

57-летняя Алена Свиридова уже семь лет состоит в отношениях с 43летним Давидом Варданяном. Но певица редко показывает своего любимого подписчика в Instagram. Но накануне артистка с бойфрендом вместе побывали на светском мероприятии, и Алена опубликовала фото и видеоотчет оттуда.

«По случаю празднования национального дня Катара в "Метрополе" состоялся грандиозный прием. Мой парень был как раз в теме. Я ни разу не была в Катаре, захотелось поехать», — рассказала Алена Свиридова.

Фото: Instagram

«Мне тоже захотелось поехать в Катар, где водятся такие мужчины», — написала одна из поклонниц певицы. «Такие водятся в Армении», — ответила Алена.

«Отлично смотритесь», «У вашего парня шикарная борода», «Вы классные», «Хорошенький. Вообще хорошо, когда муж моложе. И намного, очень омолаживает! Лучше любых кремов!», «Самая красивая пара», — похвалили влюбленных в комментариях.

Отметим, что и предыдущий возлюбленный Алены Свиридовой был намного моложе нее. От манекенщика Дмитрия Мирошниченко, который был младше певицы на 20 лет, Алена родила сына Григория.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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