«Молодой мужчина и женщину делает молодой»: в Сети обсуждают редкое фото Алены Свиридовой с брутальным женихом

«Мне тоже захотелось поехать в Катар, где водятся такие мужчины», — написала одна из поклонниц певицы. «Такие водятся в Армении», — ответила Алена.

«Отлично смотритесь», «У вашего парня шикарная борода», «Вы классные», «Хорошенький. Вообще хорошо, когда муж моложе. И намного, очень омолаживает! Лучше любых кремов!», «Самая красивая пара», — похвалили влюбленных в комментариях.

Отметим, что и предыдущий возлюбленный Алены Свиридовой был намного моложе нее. От манекенщика Дмитрия Мирошниченко, который был младше певицы на 20 лет, Алена родила сына Григория.