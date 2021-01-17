Алена Хмельницкая попала в больницу с коронавирусом
Фото: @alxmel / Instagram
Несколько дней назад звезда саги о «Гардемаринах» отпраздновала свой юбилей, однако, принимать поздравления артистке пришлось в постели. Виной всему стал коронавирус. Оказалось, что Алена пополнила ряды заразившихся и уже некоторое время лечится дома. И хотя инфекция протекает в легкой форме и состояние ее здоровья не вызывает опасений, все же от приема гостей ей пришлось воздержаться.
Сегодня же, актриса опубликовала видео, на котором она в больничной палате чистит помело. Знаменитость рассказала под постом, что ей пришлось на несколько дней лечь в госпиталь, для того, чтобы скорее поправиться. Артистка посчитала это лучшим решением.
К слову, совсем недавно Алена Хмельницкая рассказала о неожиданных последствиях от болезни. Знаменитая брюнетка поведала пользователям Сети, что из-за заболевания совсем перестала хотеть спать. «Какой же прекрасный день рождения вы мне все устроили! Если бы ко мне в гости еще не пожаловал коронавирус... было бы, наверное, слишком хорошо. Спасибо всем! Выздоравливаем и летим дальше, ориентируясь по звездам. P.S. Скажите, а кто-то из вас на фоне ковида переставал спать? Совсем! Ни днем, ни ночью», — написала она под постом, добавив, что при этом в остальном довольно хорошо себя чувствует.
Фото: @alxmel / Instagram
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