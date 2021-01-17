Алена Хмельницкая попала в больницу с коронавирусом

Несколько дней назад звезда саги о «Гардемаринах» отпраздновала свой юбилей, однако, принимать поздравления артистке пришлось в постели. Виной всему стал коронавирус. Оказалось, что Алена пополнила ряды заразившихся и уже некоторое время лечится дома. И хотя инфекция протекает в легкой форме и состояние ее здоровья не вызывает опасений, все же от приема гостей ей пришлось воздержаться.

Сегодня же, актриса опубликовала видео, на котором она в больничной палате чистит помело. Знаменитость рассказала под постом, что ей пришлось на несколько дней лечь в госпиталь, для того, чтобы скорее поправиться. Артистка посчитала это лучшим решением.