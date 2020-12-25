Алена Хмельницкая показала повзрослевшую младшую дочку: «Красотка Ксю»

Алены Хмельницкая в своем Instagram показала фотографию своей подросшей младшей дочки Ксении. Девочка уже закончила учебу и может со спокойной душой наслаждаться выходными. К праздникам девочка уже готова, примерила ободок из мишуры и наслаждается картошкой фри и шоколадным коктейлем в ресторане.

«Неужели завтра последний день учебы, и каникулы? Первый раз за долгое время мы никуда не поедем после Нового года, будем дома! А Ксю и не расстроена по этому поводу, думаем над подарками», — пишет Алена.