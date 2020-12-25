Алена Хмельницкая показала повзрослевшую младшую дочку: «Красотка Ксю»
Фото: www.instagram.com/alxmel/?hl=ru
Алены Хмельницкая в своем Instagram показала фотографию своей подросшей младшей дочки Ксении. Девочка уже закончила учебу и может со спокойной душой наслаждаться выходными. К праздникам девочка уже готова, примерила ободок из мишуры и наслаждается картошкой фри и шоколадным коктейлем в ресторане.
«Неужели завтра последний день учебы, и каникулы? Первый раз за долгое время мы никуда не поедем после Нового года, будем дома! А Ксю и не расстроена по этому поводу, думаем над подарками», — пишет Алена.
Подписчики актрисы нашли, что Ксюша очень похожа на свою маму:
«Моя любимая красотка Ксю», «Какие все хорошенькие маленькие фигуристки», «Дочка — копия мамы, значит», «До чего же хороша Ксю!», «Красоточка такая», «На маму похожа, значит, счастлива будет».
Ранее старшая дочь Алены и Тиграна Кеосаяна Александра появилась в необычном образе, вышла на сцену с длинными розовыми волосами.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой
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