Элегантная, женственная, скромная: самые эффектные образы Алены Хмельницкой
Фото: Starface
Алена Хмельницкая не гонится за модными трендами и выбирает довольно спокойные и элегантные вещи, которые дополняет эффектными деталями — крупным цветком на груди или золотым блестящим шарфом на шее.
Фото: Eastnews
На красных дорожках Алена Хмельницкая обычно позирует в длинных платья лаконичного кроя.
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Для светских мероприятий актриса наряжается женственного, элегантно и скромно.
Фото: Starface
Очень эффектно Алена Хмельницкая выглядела в необычном брючном костюме молочного оттенка с пиджаком с рукавами с разрезами, который дополнила шелковым топом цвета ириски.
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Не боится Алена Хмельницкая и модных экспериментов. Актриса очень удачно сочетала ярко-красные кюлоты и джемпер того же оттенка.
Хмельницкая предпочитает расслабленный стиль и не любит нарочитые украшательства и сексуальность. Бархатный брючный костюм свободного кроя в сочетании с белоснежной футболкой и кроссовками — отлично.
Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Больше эффектных выходов в свет Алены Хмельницкой вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram
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