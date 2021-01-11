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Элегантная, женственная, скромная: самые эффектные образы Алены Хмельницкой

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Алена Хмельницкая

Фото: Starface

Одной из самых эффектных актрис Алене Хмельницкой 12 января исполнится 50 лет. Поздравляем знаменитость с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые яркие выходы в свет.

Алена Хмельницкая не гонится за модными трендами и выбирает довольно спокойные и элегантные вещи, которые дополняет эффектными деталями — крупным цветком на груди или золотым блестящим шарфом на шее.

Алена Хмельницкая

Фото: Eastnews

На красных дорожках Алена Хмельницкая обычно позирует в длинных платья лаконичного кроя.

Алена Хмельницкая

Фото: Instagram Алены Хмельницкой

Для светских мероприятий актриса наряжается женственного, элегантно и скромно.

Алена Хмельницкая

Фото: Starface

Очень эффектно Алена Хмельницкая выглядела в необычном брючном костюме молочного оттенка с пиджаком с рукавами с разрезами, который дополнила шелковым топом цвета ириски.

Алена Хмельницкая

Фото: Instagram Алены Хмельницкой

Не боится Алена Хмельницкая и модных экспериментов. Актриса очень удачно сочетала ярко-красные кюлоты и джемпер того же оттенка.

Алена Хмельницкая

Хмельницкая предпочитает расслабленный стиль и не любит нарочитые украшательства и сексуальность. Бархатный брючный костюм свободного кроя в сочетании с белоснежной футболкой и кроссовками — отлично.

Алена Хмельницкая

Фото: Instagram Алены Хмельницкой

Больше эффектных выходов в свет Алены Хмельницкой вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram

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