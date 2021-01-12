Алена Хмельницкая прокомментировала слухи о романе с коллегой: «Я жутко стеснялась»

Алена Хмельницкая стала новой гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». В интервью актриса ответила на слухи, которые ходят о ее отношениях с коллегой по картине «Сердца трех» Владимиром Шевельковым — их игра в роли возлюбленных была такой убедительной, что артистам приписали роман и в реальной жизни.

На самом же деле, признается Алена, романтики между ними нет, хотя было немало интересных историй. Хмельницкая поделилась интересным случаем со съемок, когда ей пришлось позаимствовать у коллеги трусы.

«По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно. Я подошла к Володе и спрашиваю: «Какого цвета у тебя трусы?» Он говорит: «Белые». Я попросила их дать мне, а взамен хотела отдать ему свои».

Владимир брать трусы коллеги отказался, но выручил и дал ей свои. «Я надела Володины белые трусы и пошла в океан, и была спокойна»

Отвечая на вопрос Корчевникова, Хмельницкая опровергла романы и с другими коллегами.

«Мы там шутили друг над другом. Все время. Они меня подначивали. Но ничего серьезного не было».