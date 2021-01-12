Алена Хмельницкая прокомментировала слухи о романе с коллегой: «Я жутко стеснялась»
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Алена Хмельницкая стала новой гостьей Бориса Корчевникова в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1». В интервью актриса ответила на слухи, которые ходят о ее отношениях с коллегой по картине «Сердца трех» Владимиром Шевельковым — их игра в роли возлюбленных была такой убедительной, что артистам приписали роман и в реальной жизни.
На самом же деле, признается Алена, романтики между ними нет, хотя было немало интересных историй. Хмельницкая поделилась интересным случаем со съемок, когда ей пришлось позаимствовать у коллеги трусы.
«По сюжету я должна была заходить в океан. Я понимала, что если зайду туда, то буду практически голой. Я жутко стеснялась и не понимала, как мне сделать так, чтобы ничего не было видно. Я подошла к Володе и спрашиваю: «Какого цвета у тебя трусы?» Он говорит: «Белые». Я попросила их дать мне, а взамен хотела отдать ему свои».
Владимир брать трусы коллеги отказался, но выручил и дал ей свои. «Я надела Володины белые трусы и пошла в океан, и была спокойна»
Отвечая на вопрос Корчевникова, Хмельницкая опровергла романы и с другими коллегами.
«Мы там шутили друг над другом. Все время. Они меня подначивали. Но ничего серьезного не было».
По словам Алены, фильм «Сердца трех» стал знаковым для ее карьеры.
«Я благодарна этому случаю. Не случись картины «Сердца трех», не знаю, как сложилась бы моя судьба».
Сейчас Алена состоит в отношениях — ее избранник Александр Синюшин младше ее на 13 лет. Впрочем, по словам Хмельницкой, разница в возрасте пару уже не смущает, поскольку они оба перестали обращать на это внимание.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой
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