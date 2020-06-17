Корсет и сапоги из «фольги»: Алена Апина похвасталась стройными ногами в смелой фотосессии

55-летняя Алена Апина опубликовала в Instagram видео, собранное из разных фотосессий. Певица написала, что фотографировалась она год назад. Во время съемки фотосессий Алена Апина примерила смелые и даже откровенные наряды: кожаные корсет и микро-шорты, рубашку оверсайз с сапогами из фольги и другие стильные наряды.

Каждый из них подчеркнул ее стройность и позволил певице похвастаться длинными ногами.