Корсет и сапоги из «фольги»: Алена Апина похвасталась стройными ногами в смелой фотосессии
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
55-летняя Алена Апина опубликовала в Instagram видео, собранное из разных фотосессий. Певица написала, что фотографировалась она год назад. Во время съемки фотосессий Алена Апина примерила смелые и даже откровенные наряды: кожаные корсет и микро-шорты, рубашку оверсайз с сапогами из фольги и другие стильные наряды.
Каждый из них подчеркнул ее стройность и позволил певице похвастаться длинными ногами.
«Вы просто огонь, теть Ален (что я несу)», «Алён, вы как всегда на высоте. Я всегда вами восхищался и восхищаюсь», «Молодец», «Классная», «Огнище-пожарище!», «Браво! Зрелая красота и сексуальность!», «Алена, вы супер! Красотка на сцене, да и в жизни вам нет равных», «Женюсь на такой», «Очень красива. А ножки-то какие», — получила Апина комплименты.
Но нашлись среди пользователей Instagram и те, кто жестко раскритиковал Алену за откровенность. «Ужас», «Негоже, не к месту», «Еще одна визг подняла. На пенсию!», «Уже некрасиво», «Нелепо», — отметили они.
Год назад, готовясь к 55-летнему юбилею, Алена Апина отметила, что возраст для нее — лишь цифры в паспорте, а чувствует она себя по-прежнему молодой.
Фото и видео: Instagram Алены Апиной, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, @nataliyagalich
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