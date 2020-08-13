Александра Бортич впервые появилась на публике после новостей о рождении ребенка
Фото: Starface
Александра Бортич опубликовала фото, на котором она позирует с плакатом на фоне посольства Белоруссии в Москве. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора. Беларусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь. Жыве Беларусь!», — написала она в Instagram. Так актриса хотела поддержать соотечественников, которые сейчас выходят на акции протеста против президента Александра Лукашенко, по мнению многих, переизбранного на очередной срок незаконно.
Фото: Instagram Александры Бортич
Напомним, недавно появились сообщения о том, что Александра Бортич впервые стала мамой. Некие источникии рассказали, что актриса родила ребенка от своего возлюбленного Евгения Савельева. По слухам, Александра продолжала работать вплоть до самых родов, а после появления ребенка на свет сразу вышла из декретного отпуска. Сама она пока никак не комментирует информацию о пополнении.
Фото: Instagram, globallookpress, starface
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!