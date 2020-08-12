Белая одежда, «сердечки», цветы: белорусские женщины устроили стильную акцию против жестокости силовиков

Акции протеста в Белоруссии не стихают вот уже несколько дней. Очевидцы событий рассказывают о жестокости, которую силовики проявляют в сторону мужчин, женщин, участников волнений и даже обычных прохожих, используя водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ. Количество задержанных превысило шесть тысяч человек, есть погибшие. В среду, 12 августа, белорусские женщины провели мирную и очень красивую акцию против действий силовиков.

В первой половине дня одетые в белое участницы собрались в центре Минска - у входа в Комаровский рынок - и, держа в руках цветы и белые открытки в виде «сердечек», мирно прошлись по основным улицам, и так же мирно разошлись. Случайные свидетели акции поддерживали активисток, автомобилисты сигналили. Подобные акции прошли и в других городах страны.

Напомним, что беспорядки начались вечером 9 августа после того, как стали известны первые результаты выборов. Согласно официальным данным, действующий президент республики Беларусь Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, что позволило ему остаться у власти на шестой срок после 26 лет руководства страной. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала всего 9,9%, против всех проголосовали 6,02% избирателей.

Белый цвет, помимо чистоты и невинности, стал символом несогласия с результатами.