Александр Жулин назвал реальную причину развода с Татьяной Навкой
Фото: @tatiana_navka / Instagram
В интервью Василию Конову Жулин признался, что популярный проект повлиял на его отношения с женой, но разногласия начались раньше. «"Ледниковый период" поспособствовал нашему расставанию. Но к этому уже всё подводилось. Мне кажется, эта история все равно бы произошла. Переезд в Москву даже больше поспособствовал. В Америке у нас была другая жизнь: дом, лужайка, налаженный быт. А здесь, в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, и открылись многие возможности. Нужно было решать и идти нам разными путями».
Он отметил, что развод — «это всегда непросто». Тренер больше всего переживал, как эта ситуация отразится на их с Татьяной дочери Александре, которой тогда было всего шесть лет. По словам спортсмена, во время развода особенно тяжело было в самом начале, когда супруги разъезжались. Но постепенно им удалось наладить отношения и устранить разногласия. Александр также отметил: «Нужно уважение к человеку. Думаю, что Таня меня уважает за то, что я отец ее ребенка и тренер "золотой пары», которой она стала. Я ее уважаю за то, что она стала олимпийской чемпионкой под моим руководством, и за то, что у нас растет фантастическая дочь, которая хорошо воспитана, скромная».
Фото: Anvar Galeev / Global Look press
Напомним, что Татьяна — олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и трехкратная чемпионка России.
Татьяна Навка была замужем за своим тренером Александром Жулиным 8 лет — с 2000-го по 2008-й год, хотя фактически их брак длился намного дольше. Долгое время семья жила в США. Там у супругов была и недвижимость. Но в начале 2000-х Навка с Жулиным вернулись в Россию.
Сейчас Татьяна замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, они растят маленькую дочь Надежду. Александр Жулин тоже нашел свое семейное счастье, но не выставляет его напоказ. В 2011 году он женился на фигуристке Наталье Михайловой, у пары родились две дочери — Екатерина и Елена (в 2013 и 2020 годах).
К слову, недавно мы писали, как Татьяна Навка с дочерью сфотографировались с одинаковыми прическами и макияжем. Фигуристка призналась, что дочь не будет рада тому, что мать опубликовала их совместное селфи.
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Фото и видео: Instagram
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