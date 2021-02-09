Александр Жулин назвал реальную причину развода с Татьяной Навкой

В интервью Василию Конову Жулин признался, что популярный проект повлиял на его отношения с женой, но разногласия начались раньше. «"Ледниковый период" поспособствовал нашему расставанию. Но к этому уже всё подводилось. Мне кажется, эта история все равно бы произошла. Переезд в Москву даже больше поспособствовал. В Америке у нас была другая жизнь: дом, лужайка, налаженный быт. А здесь, в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, и открылись многие возможности. Нужно было решать и идти нам разными путями».

Он отметил, что развод — «это всегда непросто». Тренер больше всего переживал, как эта ситуация отразится на их с Татьяной дочери Александре, которой тогда было всего шесть лет. По словам спортсмена, во время развода особенно тяжело было в самом начале, когда супруги разъезжались. Но постепенно им удалось наладить отношения и устранить разногласия. Александр также отметил: «Нужно уважение к человеку. Думаю, что Таня меня уважает за то, что я отец ее ребенка и тренер "золотой пары», которой она стала. Я ее уважаю за то, что она стала олимпийской чемпионкой под моим руководством, и за то, что у нас растет фантастическая дочь, которая хорошо воспитана, скромная».