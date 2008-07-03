Татьяна Навка поздравила бывшего мужа Александра Жулина с рождением третьей дочери

Одной из первых Александра поздравила его бывшая жена. «Поздравляю!!! А мы братика очень хотели», — написала она в социальной сети.

Напомним, отношения Жулина и Навки длились 14 лет, расстались они в 2010 году. Сейчас Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, с которым растит дочь Надю.

А Жулин через год после развода с одной фигуристкой женился на другой. Наталья Михайлова моложе муже на 23 года.