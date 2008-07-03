Татьяна Навка поздравила бывшего мужа Александра Жулина с рождением третьей дочери
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Фото: Anvar Galeev/ Global Look press
Известный фигурист и тренер Александр Жулин в третий раз стал отцом. Его 33-летняя супруга — фигуристка Наталья Михайлова родила девочку. Теперь у Жулина три дочери: старшая Саша от Татьяны Навки, а 7-летняя Катя и новорожденная малышка — от жены Натальи.
Радостной новостью Александр поделился в Instagram.
Одной из первых Александра поздравила его бывшая жена. «Поздравляю!!! А мы братика очень хотели», — написала она в социальной сети.
Напомним, отношения Жулина и Навки длились 14 лет, расстались они в 2010 году. Сейчас Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, с которым растит дочь Надю.
А Жулин через год после развода с одной фигуристкой женился на другой. Наталья Михайлова моложе муже на 23 года.
Фото: Anvar Galeev/ Global Look press, Instagram
Видео: Первый канал
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