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Татьяна Навка поздравила бывшего мужа Александра Жулина с рождением третьей дочери

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Слайд, который
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Татьяна Нака и Александр Жулин

Фото: Anvar Galeev/ Global Look press

Александр поделился радостной новостью с подписчиками и поблагодарил супругу за счастье.

Известный фигурист и тренер Александр Жулин в третий раз стал отцом. Его 33-летняя супруга — фигуристка Наталья Михайлова родила девочку. Теперь у Жулина три дочери: старшая Саша от Татьяны Навки, а 7-летняя Катя и новорожденная малышка — от жены Натальи.

Радостной новостью Александр поделился в Instagram.

Одной из первых Александра поздравила его бывшая жена. «Поздравляю!!! А мы братика очень хотели», — написала она в социальной сети.

Напомним, отношения Жулина и Навки длились 14 лет, расстались они в 2010 году. Сейчас Татьяна Навка замужем за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, с которым растит дочь Надю.

А Жулин через год после развода с одной фигуристкой женился на другой. Наталья Михайлова моложе муже на 23 года.

Фото: Anvar Galeev/ Global Look press, Instagram

Видео: Первый канал

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