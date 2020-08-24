«Красивая мама, чудный сынок»: Альбина Джанабаева порадовала Сеть зажигательными танцами с 6-летним Лукой
Фото: Instagram Альбины Джанабаевой
Долгое время Альбина Джанабаева скрывала от публики свою личную жизнь. Сейчас тайн нет: у 41-летней певицы растут двое сыновей — 16-летний Константин и 6-летний Лука. Их отец — 55-летний Валерий Меладзе. Однако семейные фото и видео появляются в блоге артистки нечасто.
Ролик, в котором звездная мама зажигательно танцует с младшим сыном, покорил ее поклонников. «Воскресный дэнс, с одним знакомым парнем», - написала она.
«Какие классные», «Вы лучики света»,«Как быстро время летит, Луконя уже такой взрослый стал», «Сынуля Ваш вырос», «Лука с Костей оооочень похожи - близнецы с разницей в больше 10-ти лет», «Красивая Мама, такой чудный сынок», «Классно танцуете Альбина! С такой мамой и сын скоро затанцует», «Клевые танцы, не хватает только Валеры на заднем плане», «Давайте квартет: вы, Валера, Костя и Лука! Зажгете инстаграм», «Ай... Влюбилась», - умиляются они.
Помимо Луки и Кости, у Валерия Меладзе есть три дочери — Инга, Арина и София. Альбина Джанабаева — вторая по счету жена музыканта. Долгое время пару критиковали за непорядочное поведение по отношению к первой супруге, ведь старший мальчик влюбленных родился «на стороне».
Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!