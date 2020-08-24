«Красивая мама, чудный сынок»: Альбина Джанабаева порадовала Сеть зажигательными танцами с 6-летним Лукой

Долгое время Альбина Джанабаева скрывала от публики свою личную жизнь. Сейчас тайн нет: у 41-летней певицы растут двое сыновей — 16-летний Константин и 6-летний Лука. Их отец — 55-летний Валерий Меладзе. Однако семейные фото и видео появляются в блоге артистки нечасто.

Ролик, в котором звездная мама зажигательно танцует с младшим сыном, покорил ее поклонников. «Воскресный дэнс, с одним знакомым парнем», - написала она.