Джанабаева удивила фанатов «мальчишеским» образом с полосатым комбезом и кепи

Исполнить романс Джанабаева вышла в широком комбинезоне с брюками-клеш. Вертикальная полоска и контрастная игра черного и белого визуально вытянули силуэт и сделали ноги артистки бесконечными. Акцент на талии поставлен с помощью бечевки, заменившей пояс. Зарифмован наряд с облегающим топом и полупрозрачной молочно-белой блузкой с дерзким каплевидным разрезом спереди. Дополнили образ грубые ботинки из лакированной кожи и стильное кепи-буннет из фактурного материала дымчато-серого цвета. Финальные штрихи — мейкап в бронзовых тонах и прическа с боковой косой.