Джанабаева удивила фанатов «мальчишеским» образом с полосатым комбезом и кепи
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Исполнить романс Джанабаева вышла в широком комбинезоне с брюками-клеш. Вертикальная полоска и контрастная игра черного и белого визуально вытянули силуэт и сделали ноги артистки бесконечными. Акцент на талии поставлен с помощью бечевки, заменившей пояс. Зарифмован наряд с облегающим топом и полупрозрачной молочно-белой блузкой с дерзким каплевидным разрезом спереди. Дополнили образ грубые ботинки из лакированной кожи и стильное кепи-буннет из фактурного материала дымчато-серого цвета. Финальные штрихи — мейкап в бронзовых тонах и прическа с боковой косой.
Фолловеры были восхищены перевоплощением любимый артистки. «Необычный и новый образ», «Альбина, вы великолепны!», «Очень непривычно видеть вас в таком образе! Но вы красотка, вам все к лицу», «Ваше исполнение и образ очень понравились», «Пацаночка такая!», «Неожиданно необычный образ» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!