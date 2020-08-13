Альбина Джанабаева в одном плаще приняла участие в стильной фотосессии
41-летняя Альбина Джанабаева показала кадр с «осенних» съемок.
«Товарищи, так похолодало... пора одеться», - кокетничает она, комментируя снимок.
«Почему это так красиво», «Пора одеться, а сама разделась, но очень красивая», «От фото сразу стало жааркоо», «Боже как сексуально», «Очень красиво одета», «Сексуально, как по вызову», «Божественная красота», «Красавица наша», «Смотрю на Альбину и вспоминаю Виагру. Альбина шикарная девушка», - обсуждают снимок поклонники.
Что это - фотосессия для модного журнала или кадр со съемок видеоклипа - покажет время.
Фото и видео: Instagram/@albinadzhanabaeva
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