Альбина Джанабаева в одном плаще приняла участие в стильной фотосессии

«Почему это так красиво», «Пора одеться, а сама разделась, но очень красивая», «От фото сразу стало жааркоо», «Боже как сексуально», «Очень красиво одета», «Сексуально, как по вызову», «Божественная красота», «Красавица наша», «Смотрю на Альбину и вспоминаю Виагру. Альбина шикарная девушка», - обсуждают снимок поклонники.

Что это - фотосессия для модного журнала или кадр со съемок видеоклипа - покажет время.