Альбина Джанабаева похвасталась аппетитной фигурой, примерив сверкающий костюм с декольте
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Многодетная мать Альбина Джанабаева опубликовала в личном блоге ролик, в котором похвасталась аппетитной фигурой. Округлые формы певицы подчеркнул сверкающий обтягивающий костюм со смелым декольте. Элегантность образу артистки придала «мокрая» укладка и макияж с блестками.
«Уже придумали, в чем встречать Новый год?» — поинтересовалась она у поклонников.
Друзья и поклонники Альбины наперебой стали делать ей комплименты, отмечая, что грудное вскармливание пошло на пользу ее фигуре.
Напомним, что дочери Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Агате всего 8 месяцев. Девочка стала третьим ребенком звездной пары. У супругов также есть 17-летний Константин и 7-летний Лука. Старший наследник артистов родился, когда Валерий еще состоял в первом браке. Меладзе и Джанабаева долгие годы скрывали отношения, и певец, по сути, жил на две семьи.
О том, что Валерий после 18 лет брака разводится с первой женой Ириной, стало известно в 2009 году. На Джанабаевой артист женился в 2014-м.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram