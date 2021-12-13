Альбина Джанабаева похвасталась аппетитной фигурой, примерив сверкающий костюм с декольте

Друзья и поклонники Альбины наперебой стали делать ей комплименты, отмечая, что грудное вскармливание пошло на пользу ее фигуре.

Напомним, что дочери Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе Агате всего 8 месяцев. Девочка стала третьим ребенком звездной пары. У супругов также есть 17-летний Константин и 7-летний Лука. Старший наследник артистов родился, когда Валерий еще состоял в первом браке. Меладзе и Джанабаева долгие годы скрывали отношения, и певец, по сути, жил на две семьи.

О том, что Валерий после 18 лет брака разводится с первой женой Ириной, стало известно в 2009 году. На Джанабаевой артист женился в 2014-м.