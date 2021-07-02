Альбина Джанабаева показала редкое видео с младшим сыном в его день рождения

«С днем рождения, наш дорогой мальчик! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный. Всегда оставайся таким! Любим!», — поздравила певица сына с 7-летием.

Роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался много лет назад, когда артист еще состоял в первом браке. Долгое время он жил на две семьи, прежде чем решился во всем признаться первой супруге Ирине. От первого брака у Меладзе есть три дочери — Инга, София и Арина.

Альбина и Валерий поженились в 2014 году.