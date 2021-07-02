Альбина Джанабаева показала редкое видео с младшим сыном в его день рождения
В день рождения младшего сына Луки Альбина опубликовала редкое видео с ним. В ролике счастливая мать показала, как мальчик гоняет по двору на сегвее.
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Фото: Starface
Она сразу предупредила, что коляска, на которую упирается Лука, пустая.
«С днем рождения, наш дорогой мальчик! Яркий, талантливый, спортивный и неугомонный. Всегда оставайся таким! Любим!», — поздравила певица сына с 7-летием.
Роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался много лет назад, когда артист еще состоял в первом браке. Долгое время он жил на две семьи, прежде чем решился во всем признаться первой супруге Ирине. От первого брака у Меладзе есть три дочери — Инга, София и Арина.
Альбина и Валерий поженились в 2014 году.
Фото и видео: Instagram, Starface
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