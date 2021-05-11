Тайное становится явным: звезды, которые держат личную жизнь в тайне
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Фото: Global Look Press
Многие звезды придерживаются правила, что личная жизнь – она на то и личная, что раскрывать все подробности незачем. В то время как многие пиарятся на своих романах, доакгие предпочитают держать их в секрете.
Так, Павел Прилучный хотя официально и ушел к Мирославе Карпович, долго скрывал ее. Пара не выходила вместе в свет, а совместные фото не выкладывает до сих пор. Тем не менее, совсем недавно они начали появляться вместе, а на минувших выходных Мирослава поддержала возлюбленного на выступлении по случаю Парада Победы в Казани.
Полина Гагарина развелась с супругом Дмитрием Исхаковым и завела новый роман. Хотя певица улетела на отдых вместе с дочерью и новым возлюбленным, личность его осталась неизвестной.
Анастасия Волочкова тоже предпочитает держать свое счастье в тишине – хотя она также отправилась на отдых со своим новым возлюбленным по имени Олег, она ни разу не показала его полностью.
Фото: @volochkova_art
Роман Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского, который многие подозревали уже давно, стал явью на премьере фильма «Чернобыль», когда Козловский признался, что расстался с гражданской женой и матерью своего ребенка.
Бывают романы, которые заканчиваются счастливыми отношениями и браком. Так, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе встречались много лет до того, как стали официальными мужем и женой. Такая же история была и у его брата Константина и его супруги Веры Брежневой.
Фото: Global Look Press, Instagram
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