«Мой малыш»: Джанабаева показала отрастившего кудри старшего сына от Меладзе

Напомним, что звездная пара воспитывает троих детей. Помимо Константина у супругов есть 7-летний сын Лука и 7-месячная дочь Агата. Девочка появилась на свет в апреле 2021 года.

А недавно Альбина Джанабаева рассказала, что Константин решил жить отдельно от родителей. Переезд оказался связан с целями по учебе, однако это все равно расстроило певицу. Джанабаева призналась, что ей трудно привыкнуть к отстутствию сына дома.