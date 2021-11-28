«Мой малыш»: Джанабаева показала отрастившего кудри старшего сына от Меладзе
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Фото: Starface
Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева с иронией отметила в соцсетях День матери. В отличие от коллег по шоубизу, которые делились аривными фото с родительницами, 42-летняя супруга Валерия Меладзе выложила свежий снимок со своим первенцем, сидящем на ее коленях. «Мой малыш», — шутливо подписала артистка фото с 17-летним сыном, явно переросшим маму.
И имидж Константина, и то, насколько он повзрослел, вызвало удивление среди подписчиков артистки. «Скорее вы здесь малышка», — справедливо отметила одна из пользовательниц.
Напомним, что звездная пара воспитывает троих детей. Помимо Константина у супругов есть 7-летний сын Лука и 7-месячная дочь Агата. Девочка появилась на свет в апреле 2021 года.
А недавно Альбина Джанабаева рассказала, что Константин решил жить отдельно от родителей. Переезд оказался связан с целями по учебе, однако это все равно расстроило певицу. Джанабаева призналась, что ей трудно привыкнуть к отстутствию сына дома.
Фото и видео: @albinadzhanabaeva/Instagram; Starface