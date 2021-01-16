Альбина Джанабаева показала подросшего сына-пловца на тренировке

Старший сын Джанабаевой и Меладзе Константин родился в 2004 году, а младший — в 2014-м. Роман певца и его бывшей бэк-вокалистки начался задолго до того, как о нем стало известно. Несколько лет Валерий жил на две семьи, тогда он состоял в браке с первой супругой Ириной, с которой растил троих дочерей.

В одном из интервью Ирина Меладзе рассказывала, что не подозревала о двойной жизни мужа. А когда узнала правду, была удивлена. «Я знала об Альбине, но о том, что это была она, — нет. И тогда все встало на свои места, — вспоминала Ирина. — Когда Костя только взял ее в "ВИА Гру", я подумала, что у него пропал вкус. В группу попадали только яркие девушки. Джанабаева же самая обычная, никакая».

К слову, недавно мы писали, как Альбина Джанабаева в элегантном платье рассказала о рождественском чуде. Бывшая солистка группы «ВИА Гра», актриса и телеведущая в элегантном платье рассказала о рождественском чуде, которое с ней произошло, пост она опубликовала в Instagram.