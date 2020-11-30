Младший сын Джанабаевой и Меладзе устроил домашний концерт на барабанах: «Умничка растет»

«Вот весело у вас дома! Кто на пианино, кто на барабанах, кто поет», «Мамина и папина гордость», «Какой умничка», «Мамина гордость, старается играет, умничка. Талантливая мама и талантливый сын», «Какой музыкальный парнишка растет», «Супер! Нескучно у вас дома», «Потрясающе! Ваши сыновья просто прелесть! Они талантливые, как и их родители! Я думаю, у них все будет прекрасно! Пусть их дорога светится и все будет хорошо!», — прокомментировали поклонники Альбины.

Старший сын Джанабаевой и Меладзе Константин родился в 2004 году, а младший — в 2014-м. Роман певца и его бывшей бэк-вокалистки начался задолго до того, как о нем стало известно. Несколько лет Валерий жил на две семьи, тогда он состоял в браке с первой супругой Ириной, с которой растил троих дочерей.

В одном из интервью Ирина Меладзе рассказывала, что не подозревала о двойной жизни мужа. А когда узнала правду, была удивлена. «Я знала об Альбине, но о том, что это была она, — нет. И тогда все встало на свои места, — вспоминала Ирина. — Когда Костя только взял ее в "ВИА Гру", я подумала, что у него пропал вкус. В группу попадали только яркие девушки. Джанабаева же самая обычная, никакая».