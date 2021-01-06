Альбина Джанабаева в элегантном платье рассказала о рождественском чуде
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
На снимке супруга российского певца Валерия Меладзе запечатлена в темно-синем платье, одно плечо артистки оголено. Она выбрала для образа черные туфли-лодочки. «В моем детстве, в сочельник, перед Рождеством, к нам домой через балконную дверь проник белый голубь. Казалось бы, не очень-то примета, но мы восприняли это как добрый знак, он посидел, посмотрел и улетел. Волшебный случай, я считаю», — написала звезда.
Пользователи похвалили артистку за стиль. «Интересное платье, очень вам идет, с Рождеством!», — написали они. «Элегантная дама», — сделал комплимент фанат.
«Да, примета хорошая — к счастью!», — поделились поклонники.
«А к нам во двор 20 лет назад в Рождество прилетел белый гусь. Откуда он взялся? Нигде поблизости не было. Походил, походил и улетел. Через два месяца я познакомилась со своим мужем — 20 лет вместе! А на тот момент уже ничего не ждала, никому не верила. Чудеса, да и только!», — рассказала свою историю подписчица.
«Белые голуби рядом с Николаем Чудотворцем», — уточнили верующие.
Фото: Instagram/@albinadzhanabaeva
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!