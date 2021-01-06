Альбина Джанабаева в элегантном платье рассказала о рождественском чуде

«Да, примета хорошая — к счастью!», — поделились поклонники.

«А к нам во двор 20 лет назад в Рождество прилетел белый гусь. Откуда он взялся? Нигде поблизости не было. Походил, походил и улетел. Через два месяца я познакомилась со своим мужем — 20 лет вместе! А на тот момент уже ничего не ждала, никому не верила. Чудеса, да и только!», — рассказала свою историю подписчица.

«Белые голуби рядом с Николаем Чудотворцем», — уточнили верующие.